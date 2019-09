Eleições

O secretário-geral do PS, António Costa, garantiu hoje que irá obrigar, no concurso para a nova geração de telecomunicações, a rede 5G, a dar prioridade simultaneamente aos grandes centros urbanos mas também ao centros urbanos no interior do país.

"É evidente que as companhias vão querer lançar esta nova rede onde existe mais gente, nos grandes centros urbanos, mas o concurso que iremos lançar irá obrigar a que simultaneamente se dê prioridade a arrancar nos centros urbanos do interior", realçou o líder socialista durante o comício do partido em Vila Real.

António Costa pretende criar "melhores condições tecnológicas" para tornar o interior "um território atrativo" à criação de novas empresas e de emprego de melhor qualidade.