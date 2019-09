Actualidade

A Espanha revalidou hoje o título de campeã europeia de sub-17 em hóquei em patins, depois de empatar com Portugal no último jogo da prova 1-1.

As equipas acabaram a competição empatadas em pontos, no entanto, a formação espanhola ficou em vantagem com mais golos marcados.

A partida esteve empatada até ao início da segunda parte, altura em que Biel Autet inaugurou o marcador. O resultado manteve-se até faltarem 30 segundos para o final, altura em que Portugal, por intermédio de Martim Leite, empatou o encontrou.