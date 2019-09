Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, prometeu hoje, na cidade da Praia, levar a equipa principal de futebol a Cabo Verde para festejar o 38.º campeonato, esperando que seja já no próximo ano.

"O Benfica assume um compromisso com Cabo Verde, na próxima conquista do 38, e tudo faremos para que seja já nesta época, após os festejos no Marques de Pombal, iremos fretar um avião e trazer a nossa equipa para festejar em Cabo Verde", prometeu o líder benfiquista.

Luís Filipe Vieira fez a promessa no seu discurso durante a inauguração oficial da Casa do Benfica na cidade da Praia, tendo logo sido muito ovacionado pelas centenas de pessoas que marcaram presença na cerimónia.