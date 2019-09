Euro2020

O defesa Nelson Semedo sofreu um traumatismo no tornozelo no encontro com a Sérvia (4-2), de apuramento para o Euro2020, e está sob avaliação, revelou hoje fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em Belgrado, o lateral direito saiu lesionado aos 65 minutos, dando lugar a João Cancelo, tendo abandonado o relvado do Estádio Rajko Mitic de maca.

O jogador do FC Barcelona está sob avaliação do departamento médico da FPF e poderá falhar o encontro de terça-feira em Vílnius, na Lituânia, também do Grupo B de qualificação para o próximo Europeu.