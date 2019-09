Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje o realizador português Tiago Guedes por ter sido distinguido com o Prémio Bisato d'Oro de Melhor Realização atribuído pela crítica independente do festival de cinema de Veneza.

A saudação à conquista deste prémio, atribuído à longa-metragem portuguesa "A Herdade" por um júri paralelo ao festival, foi inscrita no sítio 'online' da Presidência da República.

"Épico intimista, entre o melodrama e o imaginário do 'western' tardio, filme em diálogo com algum cinema clássico e moderno, nomeadamente o italiano, 'A Herdade' é uma história do Portugal contemporâneo contada a partir das vicissitudes de uma família de proprietário rurais do sul do país", descreve o Presidente, na mensagem de felicitações.