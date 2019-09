Ensino Superior

Os cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) devem receber este ano 9.625 novos alunos, revelam hoje dados oficiais, que mostram que os inscritos duplicaram em três anos e que são cada vez mais uma via de acesso a licenciaturas.

As estimativas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) apontam para 9.625 alunos matriculados pela primeira vez e no primeiro ano dos CTeSP em 2019-2020, um número bastante superior aos 6.316 nesta situação no ano letivo anterior.

O número de "caloiros" nos CTeSP tem vindo a crescer desde 2015, mas de forma pouco expressiva nos primeiros anos, com números entre 5.000 e 5.500 alunos, só tendo passado a barreira dos 6.000 no ano letivo passado, esperando-se para 2019-2020 números já próximos dos 10.000 novos alunos.