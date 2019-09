Ensino Superior

Os cursos de formação de docentes recuperaram alguma capacidade de atração de candidatos ao ensino superior, incluindo em primeira opção, numa altura em que se acentuam preocupações com o número de professores que as escolas têm vindo a perder.

De acordo com os dados oficiais hoje divulgados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), é notória uma recuperação no interesse por cursos de formação de professores, que tiveram 739 candidatos em primeira opção - mais do que os 519 candidatos de 2018, mas ainda abaixo dos 853 de 2017 - e 823 colocados, acima dos 693 de 2018.

Sobraram 364 vagas das 1.181 levadas a concurso para cursos de formação de professores.