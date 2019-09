Actualidade

O presidente do município de Vila Real, Rui Santos, desafiou no sábado o líder do Partido Socialista, António Costa, a deslocalizar o Ministério da Agricultura para fora de Lisboa, caso vença as eleições legislativas de 06 de outubro.

O autarca, que abriu o comício do Partido Socialista, que se realizou em Vila Real ao final da tarde de sábado, dirigiu-se diretamente a António Costa para lançar dois desafios ao secretário-geral do partido, um deles a deslocalização do Ministério da Agricultura.

"Porque o grosso da atividade agropecuária acontece no interior do país, lanço o desafio de, até ao final do programa que apresentaste para a década, deslocalizares na totalidade o Ministério da Agricultura para fora de Lisboa", atirou.