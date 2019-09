Actualidade

A empresária Pansy Ho, filha do magnata do jogo Santley Ho, e a filha do fundador do grupo de restauração Maxim James Tak Wu, vão à ONU dizer que os "manifestantes radicais" não representam os cidadãos de Hong Kong.

Espera-se que as duas mulheres de negócios de Hong Kong, Pansy Ho e Annie Wu Suk-ching, se desloquem a Genebra para uma reunião no Conselho de Direitos Humanos da ONU agendada para terça-feira, noticiou hoje o jornal South China Morning Post.

"As opiniões de um pequeno grupo de manifestantes radicais não representam as opiniões de todos os 7,5 milhões [cidadãos de] Hong Kong. Os atos violentos sistemáticos e calculados deste grupo nunca foram tolerados por todos os [cidadãos de] Hong Kong", vão dizer as duas empresárias, de acordo com uma copia do discurso que o jornal sediado em Hong Kong teve acesso.