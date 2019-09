Sporting

O primeiro ano à frente da presidência do Sporting de Frederico Varandas ficou marcado pelas conquistas das taças nacionais de futebol e pela recente saída da sua aposta para treinador principal, o holandês Marcel Keizer.

Além da saída do técnico praticamente no arranque desta temporada devido aos fracos resultados, outros dois marcos assinalam a presidência de Varandas: o resistir à venda da 'jóia da coroa' Bruno Fernandes e a poupança salarial com a venda de alguns ativos.

Antigo responsável pelo departamento médico 'leonino', de 39 anos, Varandas foi eleito em 09 de setembro de 2018, recebendo 42,32% dos votos (8.717 votantes), e tornou-se no 43.º presidente do Sporting.