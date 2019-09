Actualidade

As trocas comerciais entre a China e os EUA estão a cair de forma acentuada, refletindo as crescentes disputas entre os dois países e a incerteza sobre o desfecho da guerra de tarifas, apesar do acordo para retomar as negociações.

As importações de produtos norte-americanos pela China caíram 22% em agosto, face ao mesmo mês de 2018, para os 10,3 mil milhões de dólares (cerca de 9,3 mil milhões de euros), na sequência do aumento de tarifas imposto pela China e de vários cancelamentos de encomendas, indicam dados alfandegários citados pela AP.

As exportações para os Estados Unidos - o maior mercado de destino dos produtos chineses - registaram, por seu lado, uma quebra de 16% para 44,4 mil milhões de dólares (cerca de 40,3 mil milhões de euros), refletindo a pressão das tarifas impostas por Donald Trump em resposta à política de Pequim para o setor tecnológico.