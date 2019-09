Actualidade

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) abre, no final do mês, um Curso Técnico de Manutenção de Aeronaves, destinado a preparar técnicos para um mercado mundial em crescimento, com 100% de empregabilidade e salários altos.

Em comunicado enviado à agência Lusa, esta instituição de ensino superior salienta que se trata do primeiro curso do género na região Centro, tendo como parceiro a Sevenair - academia portuguesa de formação de pilotos e de técnicos de manutenção aeronáutica.

"Este curso terá seis anos de duração: o primeiro é de formação teórica em sala de aula, nas instalações do ISEC, e os restantes cinco anos serão de estágio remunerado obrigatório", refere a nota, acrescentando que a formação é certificada pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) e cumpre todos os regulamentos da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA).