Actualidade

A peça "Emília", do dramaturgo argentino Claudio Tolcachir, estreia-se a 11 de setembro no Teatro da Politécnica, em Lisboa, com os Artistas Unidos a procurarem a história de uma família "que se construiu", além da genética.

Esta produção dos Artistas Unidos conta com interpretação de Américo Silva, Andreia Bento, Isabel Muñoz Cardoso, João Estima e Pedro Carraca, encenação de Jorge Silva Melo, e estará em cena de 11 de setembro a 19 de outubro, no Teatro da Politécnica.

"Esta peça incide na família. Mas não a família genética, a biologia já acabou, é a família de leite, de amas de leite. As amas que deram de mamar, que não são nada geneticamente, mas que cuidaram dele [do bebé], que o viram fazer cocó e o acordaram. Esta família estabelece-se aqui", explica à Lusa o encenador e fundador da companhia, Jorge Silva Melo.