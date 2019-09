Actualidade

Uma manifestação pró-democracia que começou hoje pacificamente perto do consulado dos Estados Unidos em Hong Kong evoluiu para protestos junto à estação do metro central, que foi encerrada, noticia o New York Times.

Uma multidão de manifestantes juntaram-se junto ao parque Chater, na zona financeira central, palco de muitos outros eventos antigovernamentais nos últimos dois meses.

Os manifestantes empunham bandeiras norte-americanas, com centenas de milhares de pessoas a reclamar e pressionar o Congresso norte-americano para que aprove uma lei que defenda a autonomia de Hong Kong da China.