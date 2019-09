Actualidade

O atleta luso-alemão Matthias Sandeck, de 31 anos, morreu hoje quando participava no XXXII Campeonato Euro-Africano de Pesca Submarina, que decorre na Dinamarca, disse à agência Lusa fonte da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas (FPAS).

"Um grave acidente esta manhã causou a morte a um atleta português, Matthias Sandeck, que estava no seu segundo dia de competição de pesca submarina. O jovem algarvio de 31 anos integrava a Seleção Nacional de Pesca Submarina que está a participar no campeonato Euro-Africano 2019, na Dinamarca", refere o organismo num comunicado enviado à Lusa.

De acordo com a Federação, as causas do acidente "ainda estão por apurar", mas a organização do campeonato em conjunto com a FPAS "já estão a trabalhar no sentido de conhecer as circunstâncias que levaram à morte do atleta português", que vivia no Algarve.