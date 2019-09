Actualidade

O monegasco Charles Leclerc conquistou hoje o seu segundo triunfo consecutivo no Mundial de Fórmula 1, uma semana depois de se ter estrado a ganhar, na Bélgica, a vencer o Grande Prémio de Itália, em Monza.

Leclerc, que partiu da 'pole', bateu os Mercedes do finlandês Valtteri Botas, segundo, a oito décimos, e o britânico Lewis Hamilton, terceiro, a 35,1 segundos.

No Mundial de pilotos, o líder Hamilton conta agora 284 pontos, mais 63 do que Botas, segundo, e 99 face ao holandês Max Verstappen (Red Bull), terceiro, enquanto Leclerc subiu a quarto, com 182, ultrapassando o companheiro de equipa, o alemão Sebastian Vettel.