Actualidade

O Rio Ave e o Vitória de Guimarães empataram hoje 1-1 em Vila do Conde, em encontro em atraso da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A formação da casa, que jogou reduzida a 10 unidades desde os 57 minutos, por expulsão do croata Borevkovic, adiantou-se aos 41, por Bruno Moreira, mas os forasteiros restabeleceram a igualdade aos 44, por André Almeida.

Na classificação, e concluídas quatro jornadas, o Rio Ave segue no quinto lugar, com sete pontos, enquanto o Vitória de Guimarães, que ainda não ganhou (três empates e uma derrota), é 14.º, com três.