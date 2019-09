Eleições

O secretário-geral do PS afirmou hoje, na Guarda, que, para a próxima legislatura, tem a ambição de erradicar pobreza e de elevar o complemento solidário para idosos.

"A ambição que nós temos, na próxima legislatura, é avançarmos mais no objetivo de erradicar a pobreza. E se há pobreza que nós temos que erradicar é a pobreza que atinge os mais idosos, que são aqueles que estão mais frágeis, são aqueles que mais dependem dos outros", disse hoje António Costa.

O secretário-geral do PS e atual primeiro-ministro falava no comício realizado hoje na Praça do Município, na cidade da Guarda.