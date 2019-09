Euro2020

A seleção portuguesa de futebol chegou hoje a Vílnius, onde na terça-feira defronta a Lituânia, em jogo de apuramento paro Euro2020 de futebol, com o lateral Nelson Semedo a manter-se na comitiva.

No sábado, em Belgrado, Semedo sofreu um traumatismo no tornozelo direito, no duelo com a Sérvia (4-2), e ficou sob avaliação do departamento médico da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Apesar dos problemas físicos, o jogador do FC Barcelona continua a integrar o grupo de 25 jogadores convocados pelo selecionador Fernando Santos e viajou até Vilnius, onde Portugal vai atuar pela primeira vez na sua história.