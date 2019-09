Actualidade

O artista Julião Sarmento vai apresentar a exposição "Undisclosed", com esculturas inéditas, na galeria Carolina Nitsch, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a partir da próxima quinta-feira, 12 de setembro.

Segundo o sítio 'online' do espaço dedicado à arte contemporânea, trata-se da primeira exposição do artista português nesta galeria nova-iorquina, onde, no dia da inauguração, irá lançar um livro dedicado a lugares históricos na América.

A escultura "Undisclosed" (2019), que dá título à exposição, consiste num cubo coberto por um pano que "esconde algo que recusa ser revelado", segundo a descrição da galeria sobre a peça.