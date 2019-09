Eleições

O secretário-geral do PS assumiu hoje o compromisso de "descongelar" a segunda fase do hospital da Guarda e de "arrancar" com a obra que é desejada há vários anos pela população.

"E porque queremos que quem cá viva [no interior do país], tenha tão boas condições de vida aqui como quem vive nos grandes centros urbanos do litoral, [é] que nós assumimos o compromisso de descongelar a segunda fase do hospital da Guarda e arrancar com essa obra que é fundamental para o futuro desta cidade".

António Costa fez o anúncio no comício realizado hoje na Praça do Município, na cidade da Guarda, depois de falar do desenvolvimento da nova rede de comunicações 5G, que "simultaneamente se há de desenvolver, não só nos grandes centros urbanos mas também nos centros urbanos de média dimensão" que estruturam toda a "corda do interior do país".