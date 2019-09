Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje o conjunto de desportistas portugueses que se "destacaram" no fim de semana "nas diversas modalidades e competições".

"São apenas alguns entre muitos, que com o seu esforço e dedicação, representam Portugal, nos mais altos valores do desporto, demonstrando, mais uma vez, que quando somos bons somos dos melhores", refere a nota.

Na página da presidência são referidas as medalhas de prata masculina e feminina nos europeus de ténis de mesa por equipas, bem como o triunfo de Ana Catarina Nogueira no Madrid Master, tornando-se a primeira portuguesa a vencer uma prova do World Padel Tour.