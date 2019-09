Actualidade

As exportações chinesas recuaram em agosto, em relação a igual período de 2018, numa altura em que a guerra comercial com Washington se agrava, com a entrada em vigor nos EUA de mais taxas alfandegárias sobre produtos chineses.

Segundo dados das alfândegas da China, as exportações chinesas caíram 1%, em agosto. O excedente comercial da China caiu para 34,8 mil milhões de dólares (31,5 mil milhões de euros), depois de, no mês passado, se ter fixado nos 45 mil milhões de dólares (40,8 mil milhões de euros).

A queda homóloga acusa o impacto das disputas comerciais com os Estados Unidos, o maior parceiro comercial do país asiático.