A oposição ao Presidente russo Vladimir Putin conquistou quase metade dos lugares em disputa nas eleições locais em Moscovo, um resultado contrariado no resto do país, segundo dados preliminares da votação de domingo avançados hoje pela agência de notícias Interfax.

O "voto inteligente", a estratégia elaborada pelo líder da oposição extraparlamentar, Alexéi Navalni, para enfrentar o partido do poder, Rússia Unida, nas eleições russas no domingo, terá surtido efeito em Moscovo, com a oposição a conquistar 20 dos 45 lugares em disputa.

"É um resultado fantástico da 'votação inteligente'. Lutámos por isto, juntos. Obrigado a todos pela vossa contribuição", escreveu Navalni na sua conta na rede social Twitter.