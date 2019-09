Actualidade

O património do bairro da Ajuda, em Lisboa, vai ser revisitado, em outubro e novembro, pelo LisbonWeek, um projeto que tem como objetivo dar nova vida aos bairros da capital, com intervenções nos lugares menos conhecidos do público.

Este ano em 5.ª edição, o projeto, criado em 2012, irá decorrer entre 26 de outubro e 03 de novembro, para realizar visitas culturais, exposições, conversas, música e eventos com arte, segundo a organização.

A intenção é dar a conhecer espaços habitualmente não visitados e revelar histórias desconhecidas do bairro, através de atividades pagas ou gratuitas, desta vez em locais icónicos do bairro da Ajuda.