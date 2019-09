Actualidade

A Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu hoje que seja investigado o alegado "uso excessivo" da força pela polícia russa nas semanas que antecederam as eleições locais e regionais, que decorreram no domingo.

"Apoio as solicitações do Conselho Presidencial para investigar as alegações de uso excessivo da força pela polícia e exorto as autoridades a respeitarem a liberdade de expressão, o direito à reunião pacífica e o direito de participar de atividades públicas", disse Michelle Bachelet.

A Alta Comissária lançou o apelo por ocasião da abertura da 42.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra.