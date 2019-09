Actualidade

As exportações de bens aumentaram 1,3% e as importações subiram 7,9% em julho face ao período homólogo, tendo-se o défice comercial agravado para 1.751 milhões de euros, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em junho as exportações tinham diminuído 8,3% e as importações tinham recuado 3,7%, num desempenho influenciado pelo menor número de dias úteis no período.

Segundo as "Estatísticas do Comércio Internacional" do INE, excluindo os combustíveis e lubrificantes, em julho as exportações aumentaram 3,0% e as importações cresceram 7,9% (-6,2% e +0,2%, respetivamente, em junho de 2019).