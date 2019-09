Actualidade

A presidente eleita da Comissão Europeia divulgou hoje a lista com os nomes dos comissários europeus designados por cada Estado-membro e que tiveram o seu aval, reservando para terça-feira o anúncio das pastas atribuídas a cada um.

Em comunicado, a equipa de transição do executivo comunitário indica que Ursula von der Leyen deu o seu aval à lista provisória de comissários designados pelos Estados-membros - que terão ainda de receber 'luz verde' do Parlamento Europeu -, e divulga a lista de 26 comissários (o Reino Unido não designou comissário, dado ter prevista a sua saída do bloco europeu em 31 de outubro, véspera da entrada em funções da nova Comissão Europeia).

A única dúvida que persistia era sobre o comissário da Roménia, dado Bucareste ter apresentado dois nomes (um homem e uma mulher, tal como a presidente eleita solicitara), tendo a escolha recaído então sobre a até agora ministra do Ambiente, Rovana Plumb, o que leva a que o colégio de Ursula von der Leyen tenha um número recorde de 13 mulheres, incluindo a própria (e 14 homens).