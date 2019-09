Actualidade

As exportações da Alemanha atingiram 115.200 milhões de euros em julho, mais 3,8% do que no mesmo mês de 2018 e mais 0,7% que em junho, anunciou hoje a agência federal de estatística alemã (Destatis).

Segundo dados provisórios divulgados hoje pela Destatis, as vendas da Alemanha a terceiros países, os que não pertencem à União Europeia (UE), aumentaram para 51.000 milhões de euros em julho, mais 9,8% face ao mesmo mês de 2018.

As exportações alemãs em julho caíram em julho para 41.300 milhões de euros para os países membros da zona euro, menos 0,2% do que no mesmo mês de 2018, e para 22.900 milhões de euros para os países da UE que não partilham a moeda comum, menos 1,1% que em julho do ano passado.