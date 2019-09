Actualidade

A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos disse hoje estar "alarmada" com a situação das crianças migrantes na fronteira entre os Estados Unidos e o México, abordando ainda vários outros temas, como as alterações climáticas.

No seu discurso na abertura da 42.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, Michelle Bachelet disse estar preocupada com o facto de as políticas dos Estados Unidos, México e outros países da região "estarem a colocar os migrantes em situações de alto risco de violações dos direitos humanos e abusos".

"Nomeadamente, estou alarmada que as crianças migrantes continuem a ser detidas em centros nos Estados Unidos e no México, contrariando o melhor interesse para as crianças, que é um princípio fundamental do direito internacional", disse a alta comissária.