Actualidade

Redação, 09 set 2019 (Lisa) - A adaptação televisiva do filme "A Herdade", de Tiago Guedes, foi adquirida pelo canal Arte France, e será transmitida por esta estação no final de 2020, anunciou hoje a produtora Leopardo Filmes.

"O filme 'A Herdade', de Tiago Guedes, deu origem a uma série, coproduzida com a RTP, que o canal Arte France adquiriu. Composta por três episódios, com cerca de uma hora cada, esta é a primeira série de um cineasta português a ser comprada por aquele prestigiado canal de televisão e será exibida no final do ano 2020", lê-se no comunicado da produtora portuguesa.

De acordo com a Leopardo Filmes, a RTP também exibirá a série na mesma altura do canal cultural francês, em quatro episódios de 45 minutos.