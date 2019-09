Actualidade

Um polícia angolano está a ser acusado da morte de três pessoas e do ferimento de duas outras, na província do Cuanza Sul, por suposta questão passional, anunciaram hoje as autoridades locais.

O incidente ocorreu na noite de domingo, quando o agente da polícia invadiu o hospital da vila do Ebo, província do Cuanza Sul, tendo disparado contra pacientes e um enfermeiro.

Segundo o diretor provincial do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Oliveira de Almeida, o polícia já se encontra detido.