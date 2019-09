Actualidade

A Aenergy, empresa luso-angolana do setor elétrico liderada pelo português Ricardo Machado, rejeitou hoje que existam fundamentos para a quebra de confiança invocada pelo Governo angolano para rescindir 13 contratos com a empresa.

De acordo com um despacho presidencial datado de 22 de agosto, o Governo angolano rescindiu 13 contratos para o setor elétrico contraídos com a empresa AEnergy SA por "violação do princípio da boa-fé e a quebra de confiança".

Os contratos aprovados, entre julho e agosto de 2017, destinavam-se à instalação de novas centrais de produção, assistência técnica e manutenção aos centros eletroprodutores com equipamentos da marca GE (General Eletric), bem como construção de pequenos sistemas de abastecimento de água.