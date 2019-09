Face Oculta

O sucateiro Manuel Godinho, principal arguido do processo Face Oculta, foi hoje condenado a quatro anos de prisão suspensa, por tentar desviar 56 mil euros de uma empresa, da qual era gerente, para evitar a cobrança de dividas fiscais.

Durante a leitura do acórdão do julgamento que decorreu no Tribunal de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, o juiz presidente disse que o empresário das sucatas "necessitava de fazer chegar o dinheiro à sua posse", tendo usado a namorada de um dos seus filhos e uma advogada, coarguidas no mesmo processo, para atingir esse objetivo.

Manuel Godinho, que não compareceu no Tribunal, foi condenado a dois anos de prisão, por um crime de abuso de confiança agravado, um ano e dois meses, pelo mesmo crime na forma tentada, dois anos, por branqueamento, um ano e dois meses, pelo mesmo crime na forma tentada, e nove meses, por frustração de créditos.