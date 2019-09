Actualidade

Um Arquivo Nacional do Som, que permita arquivar o património sonoro de Portugal, tem a partir de hoje as bases lançadas, com a apresentação do plano estratégico para a sua instalação, colmatando uma lacuna com mais de 40 anos.

"É um projeto que se discute há pelo menos 40 anos, a criação desta estrutura", afirmou à Lusa a ministra da Cultura, Graça Fonseca, destacando que passará a ser possível a integração de Portugal (m dos poucos países da Europa que não tinha ainda um arquivo de som), na rede europeia internacional de instituições homólogas, que tem como missão garantir o património sonoro nacional.

Este é um dos pontos do plano estratégico que foi hoje apresentado no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa.