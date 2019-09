Actualidade

A Caixa Montepio considera que a decisão do Tribunal da Concorrência, que anulou hoje a condenação da instituição e de oito ex-administradores pelo Banco de Portugal a coimas de 4,9 milhões de euros, "não é suscetível de recurso".

Numa reação ao anúncio do Banco de Portugal de que vai recorrer da decisão do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, hoje anunciada, em Santarém, o mandatário da ex-Caixa Económica Montepio Geral, Nuno Casanova, disse à Lusa ser entendimento deste arguido de que só é possível o recurso para a Relação no final do processo.

"Tratou-se de uma decisão interlocutória. Não acaba com o processo", frisou.