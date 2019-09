Actualidade

A equipa instaladora do Arquivo Nacional do Som vai lançar um inquérito 'online', destinado principalmente aos colecionadores privados, para registarem os seus documentos sonoros, seja um disco muito antigo ou uma gravação em cassete de um espetáculo ao vivo.

O anúncio foi feito pelo etnomusicólogo, responsável pela equipa que está a preparar a criação e instalação do Arquivo Nacional do Som (ANS), cujo plano estratégico foi apresentado hoje, no Teatro Nacional São Carlos, em Lisboa.

Este futuro arquivo destina-se a arquivar, preservar e disponibilizar - nomeadamente para investigação - o património fonográfico português, recorrendo aos arquivos dispersos existentes, como é o caso do da RTP ou de museus como o da Etnologia ou do Fado, mas também a outras entidades públicas ou privadas que detenham registos áudios, passíveis de serem registados e guardados.