Actualidade

O romance vencedor do Booker 2018, "Milkman", de Anna Burns, que tem como cenário os conflitos na Irlanda do Norte nos anos 1970, tratando os temas do assédio e dos boatos, chega a 19 de setembro às livrarias portuguesas.

"Original, desafiante, mordaz. Os elogios a 'Milkman' atravessaram o mundo desde que ganhou o prestigiado Booker Prize 2018, consolidando-se depois ao vencer também os prémios National Book Critics Circle e Orwell para ficção política", descreve a Porto Editora, responsável por trazer este romance à edição portuguesa.

Tendo como cenário o auge dos conflitos entre as duas irlandas nos finais dos anos 1970, a narrativa de "Milkman" é desenvolvida numa cidade sem nome, protagonizada por uma jovem de 19 anos, que é referida pela autora apenas como "a irmã do meio" que, todavia, guarda um segredo "talvez do seu namorado".