Ano letivo

Cerca de 70% dos 'vouchers' emitidos para levantamento de manuais escolares já tinham sido usados até à manhã de hoje, adiantou o Ministério da Educação (ME), que referiu ainda que os pagamentos às livrarias estão em dia.

De acordo com um comunicado hoje divulgado pelo ME, e num ponto de situação em relação à emissão de vales para levantamento de manuais gratuitos, a tutela destaca "um avanço significativo, em comparação com o final do mês passado", que permite evitar "uma maior pressão sobre as livrarias no início do ano letivo".

"Até ao final da manhã desta segunda-feira, cerca de 70% dos 'vouchers' emitidos pela plataforma MEGA foram utilizados pelos encarregados de educação para efeito de resgate junto dos livreiros, para manuais novos, e junto das escolas, para manuais reutilizados", lê-se no comunicado.