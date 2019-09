Brexit

Os rituais seculares de suspensão do parlamento britânico foram hoje perturbados pelos protestos de deputados da oposição e pelo desagrado manifesto do presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow.

Vários deputados responderam "Não" e um pequeno grupo empunhou folhas de papel onde se lia "silenciado" quando Sarah Clarke, funcionária e representante da rainha Isabel II que tem as funções de 'Black Rod', anunciou a convocatória aos deputados para se dirigirem à Câmara dos Lordes pouco depois da 01:00.

De acordo com o protocolo para a suspensão do parlamento, na ausência da monarca, é formada uma comissão de lordes para ler uma declaração sobre as leis e principais momentos da sessão legislativa que se encerra.