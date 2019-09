Actualidade

O Estado-Maior sul-coreano informou hoje que os disparos da Coreia do Norte, efetuados horas antes, são "projéteis de curto alcance não identificados".

"A distância total percorrida pelos projéteis foi de cerca de 330 quilómetros e as suas especificações ainda estão a ser analisadas pelas agências de inteligência da Coreia do Sul e dos Estados Unidos", indicou, em comunicado.

Segundo as autoridades sul-coreanas, os dois projéteis foram lançados em direção ao mar do Leste, também designado como mar do Japão, a partir de Kaechon (ao norte de Pyongyang), às 06:53 e 07:12 (22:53 e 23:12 de segunda-feira, em Lisboa).