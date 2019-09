Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou hoje a Colômbia de tentar recrutar militares venezuelanos para atacar o sistema de defesa do país.

"Nos últimos três meses têm tentado, a partir dos organismos de 'inteligência' (serviços secretos) do Governo colombiano, recrutar oficiais venezuelanos para afetar o nosso sistema de radares, de defesa antiaérea e o sistema de mísseis", disse.

Nicolás Maduro falava no palácio presidencial de Miraflores, durante a instalação do Conselho de Defesa e Segurança da Nação (CDSN), num dicurso transmitido em direto e de maneira obrigatória pelas rádios e televisões do país.