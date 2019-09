Actualidade

Dezenas de cirurgiões juntam-se esta semana em Lisboa no maior congresso europeu de cirurgia robótica, que pode ser usada em quase todas as cirurgias abdominais e torácicas e permite uma mais fácil e rápida recuperação do doente.

Em declarações à Lusa, Kris Maes, que preside ao comité de organização local do congresso, explicou que a cirurgia robótica é uma evolução da cirurgia laparoscópica e permite maior precisão no trabalho do cirurgião e uma melhor recuperação do doente.

"Usamos acessos (buracos) para introduzir os instrumentos, como câmara e pinças, e o robô compensa os movimentos dos nossos braços. Consegue-se uma maior precisão", explica o especialista, lembrando que, ainda assim, "o robô não faz nada sozinho".