A líder do Governo de Hong Kong disse hoje que a interferência dos Estados Unidos nos assuntos internos da cidade é "extremamente inapropriada" e que qualquer ingerência ameaça os interesses económicos que ambos partilham.

"É extremamente inapropriado um país interferir nos assuntos de Hong Kong", afirmou Carrie Lam, em conferência de imprensa no Conselho Legislativo, o parlamento de Hong Kong, antes da reunião semanal com o seu conselho executivo.

"Espero que ninguém em Hong Kong se mobilize para pedir aos Estados Unidos que adotem essa lei", acrescentou, referindo-se às centenas de milhares de manifestantes pró-democracia que se instalaram, no domingo, à frente do consulado norte-americano em Hong Kong para apelarem ao congresso dos Estados Unidos a aprovação de uma lei que exige que Washington certifique anualmente que a cidade asiática permanece com um alto grau de autonomia em relação à China continental.