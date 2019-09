Magalhães/500 anos

Os municípios de Sabrosa, Vila Real e Ponte da Barca, Viana do Castelo, dados como prováveis locais de nascimento de Fernão de Magalhães, no século XV, preferem destacar os feitos do navegador ao invés da sua origem.

A tradição longa de mais de dois séculos, refletida em livros e publicações diversas, muitas na internet, iniciativas culturais e memórias pessoais, aponta o município transmontano de Sabrosa como o local de nascimento de Fernão de Magalhães, o navegador português que em 1519, ao serviço da coroa espanhola, iniciou a viagem para oeste, provando a ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico.

Mesmo se outros dados, compilados nas últimas décadas por historiadores e investigadores, descartem Sabrosa como terra natal do navegador, quem, por estes dias, aceder à página internet do município, reforça a convicção de que a vila do distrito de Vila Real está, de facto, ligada às origens do navegador luso: a página destaca, logo a abrir, o "quinto centenário da volta ao mundo de Fernão de Magalhães".