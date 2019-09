Actualidade

Os talibãs anunciaram hoje que os Estados Unidos "podem vir a arrepender-se" caso abandonem as discussões sobre a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão.

"Temos duas formas de acabar com a ocupação do Afeganistão, a guerra santa e o combate ou as negociações. Se Trump quer parar com as discussões nós vamos adoptar a primeira opção e eles vão arrepender-se rapidamente", ameaçou Zabihullah Mujahid, porta-voz talibã.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na segunda-feira que as negociações "tinham terminado bem" mas a imprensa norte-americana refere-se a divergências entre membros da administração norte-americana sobre a retirada das tropas.