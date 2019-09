Actualidade

A empresa mineira Savannah anunciou hoje, em comunicado, ter recebido, em consórcio com a Rio Tinto, licenças do Governo moçambicano para explorar alguns dos maiores depósitos de areias pesadas do mundo.

"A atribuição provisória destas concessões à Mutamba Minerals Sands SA e à Matilda Minerals Lda representa um marco importante para o projeto, para a Savannah e coloca a nossa parceria com a Rio Tinto numa base muito sólida", refere David Archer, presidente da Savannah.

"Considerando a grande procura por matérias-primas relacionadas com titânio, estas concessões têm potencial como projeto global significativo dentro do setor", acrescenta.