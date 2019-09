Actualidade

As forças armadas nigerianas detiveram ou mantêm detidas milhares de crianças e condições sub-humanas por suspeitas de envolvimento nas atividades do grupo radical islâmico Boko Haram, de acordo com um relatório da Human Rights Watch divulgado hoje.

Segundo a organização de defesa dos direitos humanos, muitas crianças permanecem detidas sem acusação durante meses, e mesmo anos, em centros de detenção militares sem condições e sobrelotados, sem quaisquer contactos com o exterior.

O relatório da organização não-governamental (ONG) documenta a forma como as crianças estão a ser mantidas em cativeiro com base em escassas ou nenhumas provas pelas autoridades nigerianas.