Actualidade

A missão da Comunidade Economia dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que se deslocou por algumas horas a Bissau, pediu na terça-feira uma justiça neutra e independente na Guiné-Bissau.

"A delegação apela a todos os atores, particularmente ao Procurador-Geral da República, a trabalhar para a administração de uma justiça neutra, objetiva e independente", pode ler-se no comunicado final distribuído à imprensa ao final da noite de terça-feira.

No comunicado, a missão da CEDEAO, que se deslocou ao país para avaliar os preparativos para as eleições presidenciais de 24 de novembro, deplora também o aumento do tráfico de droga e felicita as ações que levaram à apreensão de quase duas toneladas de cocaína.