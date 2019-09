Euro2020

O lateral Nelson Semedo, que foi titular nos últimos três jogos da seleção portuguesa de futebol, vai hoje falhar o encontro em Vílnius, frente à Lituânia, de qualificação para o Euro2020, devido a problemas físicos.

Semedo saiu lesionado do jogo do último sábado frente à Sérvia (vitória por 4-2), em Belgrado, igualmente do Grupo B de apuramento para o próximo Europeu, e não está em condições de hoje subir ao relvado sintético do LFF stadionas, tendo ficado fora da lista final de 23 jogadores que Fernando Santos entregou na UEFA.

Tal como já tinha acontecido com a Sérvia, Daniel Podence, que foi uma das estreias da convocatória, também ficou de fora das opções do selecionador nacional e vai assistir ao encontro nas bancadas.